بوابة مصر الرقمية تتيح 6 خدمات جديدة لأصحاب بطاقة التموين، يتمتع أصحاب بطاقة التموين بعدة خدمات جديدة متوفرة عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك بعدما أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمات جديدة لمستخدمي بطاقة التموين من خلال الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية، للتسهيل على حملة بطاقة التموين الحصول على الخدمات الخاصة بهم بسهولة وفي أسرع وقت.

وأضافت وزارة التموين خدمات جديدة تتضمن تفعيل بطاقة التموين وإصدار بدل تالف وفاقد لبطاقة التموين وإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وإصدار بطاقة تموين جديدة ونقل من محافظة إلى أخرى.

بوابة مصر الرقمية تتيح 6 خدمات جديدة لأصحاب بطاقة التموين

وللتعرف على خطوات تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

أولاً: الدخول على بوابة مصر الرقمية، من هنـــــــــــــا

ثانياً: اختيار خدمة التموين من بين الخدمات الحكومية التي تتيحها البوابة.

ثالثاُ: الضغط على أيقونة تفعيل بطاقة التموين.

رابعاً: تدوين بيانات بطاقة التموين.

خامسا: تدوين بيانات المستفيدين من بطاقة التموين.

سادساً: الضغط على بند موافق.

ثم يتم الضغط على خيار التالي.

يتم إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية بكود تفعيل بطاقة التموين.

بوابة مصر الرقمية.. إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022

خطوات إصدار بدل تالف او فاقد لبطاقة التموين الكترونيًا:

أولاً: الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، من هنـــــا

ثانياً: اختار التموين من بين الخدمات الحكومية الموجودة واضغط عليها.

ثالثاً: اضغط على إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

رابعاً: اضغط على إبدا الخدمة.

خامساً: ستظهر أمامك جميع بيانات بطاقة التموين مرحلة تأكيد البيانات اضغط على المربع الصغير على اليمين بجوار أوافق على الشرط والأحكام، ثم اضغط التالي.

سادساً: اختار عنوان شحن البطاقة من بين طريقتين الأولى على العنوان عبر البريد وذلك يتطلب سداد رسوم 23.5 جنيها عن طريق أحد وسائل السداد الإلكتروني.

سابعاً: بعد ذلك يتم الاستلام من أقرب مكتب تموين، وهنا يجب اختيار المحافظة ومكتب التموين ثم اضغط التالي.

ثامناً: ستظهر شاشة بها بيانات استلام البطاقة اضغط التالي، وإذا كان هناك بيانات تحتاج إلى تعديل اضغط تعديل وصحح البيانات ثم اضغط التالي.

ستظهر لك رسالة استلمنا طلبك بنجاح متضمنة رقم الطلب.

تتبع طلبك من خلال مصر الرقمية عن طريق طلباتي.

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد 2022