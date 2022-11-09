سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم 10 نوفمبر 2022، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم الخميس استقرار بحيث جاء سعر الصرف بقيمة 3015 ليرة سورية لكل دولار واحد، بينما جاء سعر صرف اليورو «3016.51» ليرة سورية لكل يورو واحد.

وتشهد العملة السورية مؤخراً حالة من الاستقرار أمام الدولار، وذلك وفق نشرات الأسعار الخاصة بأسعار العملات وأسعار الصرف في البنوك السورية.

ووفق تحديثات نشرة أخبار صرف العملات في مصرف سورية المركزي، اليوم الخميس 10 نوفمبر، وجاء سعر صرفها، أمام سعر صرف الدولار الأمريكي عند «3015» ليرة سورية، لكل دولار أمريكي، بينما سجل سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو عند سعر صرف «3016.51» ليرة سورية لكل يورو واحد.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة في سوريا اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022

وجاء سعر صرف الليرة السورية في المصرف التجاري السوري، عند حد أدنى «3000»، بينما جاء عند حد أقصى «3030»، وجاء الدولار الأمريكي في بنك "بركة السوري" عند حد أنى «3000»، وحد أقصى «3030».

سعر صرف الليرة السورية في «البنك الوطني الإسلامي»، أمام الدولار الأمريكي عند سعر صرف كـحد أدنى «3000»، وحد أقصى «3030».

وجاء سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء، عند سعر شراء«5180»، وعند سعر بيع«5220».

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم

ونقدم لكم هنا سعر الليرة السورية أمام العملات المختلفة في مصرف سورية المركزي:

وجاء سعر اليورو أمام الليرة السورية.«3016.15».

أما الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية.«3464.36».

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية. «4252.47».

سعر الكرونة السويدية مقابل الليرة السورية. «277.46».

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية.«820.83».

سعر الليرة السورية في بنك بركة. بالحد الأدنى والحد الأقصى.

سعر الدولار الأمريكي، «3000»، «3030».

سعر اليورو، «3042.54»، «3071.75»

سعر الجنيه الإسترليني «3460.29»، «3493.51».

سعر الدينار الكويتي، «9721.64»، «9814.96».

سعر الريال السعودي، «799.07»، «806.74».

سعر الدينار الأردني، «4246.28»، «4287.05».

سعر الدينار البحريني، «8021.6»، «8098.61».

سعر الدرهم الإماراتي، «816.97»، «824.81».

سعر الريال القطري، «826.45»، «834.38».

سعر الريال العماني، «7812.3»، «7887.29».

سعر الجنيه المصري، «123.37»، «124.55».

سعر الدولار الأسترالي، «1947.54»، «1966.24».

سعر اليوان الصيني، «413.63»، «417.6».

وجاء سعر الدولار الأمريكي في المصرف التجاري السوري عند سعر صرف 3000 ليرة عند الشراء، بينما جاء سعر صرفه عند البيع 3030 ليرة.

في حين جاء سعر صرف اليورو في المصرف التجاري السوري عند سعر شراء 2983.4 ليرة، وجاء سعر صرف بيعها عند 3012.87 ليرة .