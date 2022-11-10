الاحتلال يداهم منزل عائلة شهيد برام الله ويشن اعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، إلى جانب اقتحام منزل عائلة الشهيد قيس شجاعية في دير جرير شرق رام الله.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد شجاعية، وقامت بمصادرة صور الشهيد والأعلام والرايات في محيط المنزل برام الله.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الجريح نور المشايخ (18 عاماً) بعد اقتحام منزل عائلته، والاعتداء على عدد من سكان البناية في مخيم عايدة في بيت لحم.

وأصيب المشايخ برصاصة في الفخذ قبل حوالي أسبوعين، وذلك خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بيت لحم.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من برقة شمال غرب نابلس، وهو عبد اللطيف أيمن أبو عمر، وذلك بعد تفتيش ومداهمة منزله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء ليث وأدهم وصقر يوسف علي رجوب، وذلك بعد اقتحام منزلهم في دورا جنوب مدينة الخليل.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال شابين في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، وهما نزار جابر ونزار تفاحة من حارة السعدية بالبلدة.

واقتادت قوات الاحتلال الشابين إلى أحد مراكز التحقيق في مدينة القدس المحتلة، فيما انتشر جنود الاحتلال بكثافة في شوارع وأزقة البلدة القديمة، وقاموا بالاعتداء على المواطنين في البلدة.