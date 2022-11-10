شاهد/ اشتباكات في جنين والاحتلال يعتقل مطاردا ويصيب شاباً

اقتحم جيش الاحتلال صباح اليوم الخميس الحارة الشرقية لجنين، شمال الضفة الغربية وحاصر منزل المطارد صدقي مرعي بقوات كبيرة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة "إسرائيلية" خاصة حاصرت المنزل الذي تحصن فيه المطارد مرعي، وجرت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال، حيث دفع جيش الاحتلال بتعزيزات إلى المكان.

وقد انسحب جيش الاحتلال من المدينة بعد أن اعتقل المطارد مرعي واقتاده إلى جهة غير معلومة،

وبدورها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة شاب برصاص الاحتلال الحي في الساق ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وادعى وجيش الاحتلال في بيان له أن عملية مشتركة من اليمام والناحال وحرس الحدود، تمت صباح اليوم في جنين على إثر معلومات استخبارية، حيث جرى اعتقال المطلوب صدقي مرعي في مدينة جنين لوقوفه خلف سلسلة من عمليات إطلاق النار ضد قوات الاحتلال ويشتبه في مشاركته في عمليه إطلاق النار بمخيم جنين بتاريخ 13 أيار/مايو الماضي، وأدت لمقتل الجندي نعوم راز (47 عاما).