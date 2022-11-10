الرسالة سبورت الرسالة سبورت

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

ممثل حماس بلبنان يلتقي منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط

الرسالة نت-لبنان

التقى ممثل حركة المقاومة الإسلامية " حماس " في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، أمس الأربعاء، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في السراي الحكومي بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور عضو القيادة السياسية للحركة في لبنان الأخ "مشهور عبد الحليم".

وقد جرى خلال اللقاء الحديث حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد "عبد الهادي" ضرورة أن تمارس الأمم المتحدة دورها في الوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلها القانون الدولي وقضيته العادلة، والعمل على إجبار الاحتلال للتراجع عن اعتداءاته ومجازره، ومحاسبته على جرائمه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/271432

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.