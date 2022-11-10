عمر عساف: الشرطة أبلغتنا شفويًا بأن مقر المؤتمر الشعبي مغلق ويحظر علينا دخوله

قال منسق المؤتمر الشعبي المطالب بإصلاح منظمة التحرير عمر عسّاف: "إن ضابطاً في الشرطة حضر إلى مقر المؤتمر الشعبي في مؤسسة بيسان، صباح اليوم الخميس، وطالبه بمغادرة المقر وأبلغه شفويا بأنه مغلق."

وأضاف عسّاف في تصريح صحفي أنه طالب الضابط بقرار مكتوب حول ذلك، لكنه رفض وأبلغه بأن عليه الحضور إلى مقر قيادة الشرطة لمناقشتهم حول ذلك، وعندما غادر عساف والضابط المقر متوجهين إلى مقر قيادة الشرطة، أبلغه الضابط في الطريق أنه يحظر عليهم دخول المقر.

وأكد عساف أنه سيعود إلى المقر ولن يغادره إلا بقرار مكتوب.

وكانت الأجهزة الأمنية اقتحمت مقر المؤتمر الشعبي السبات الماضي، وفضّت مؤتمرا صحفيا كان كانت تعقده اللجنة المنبثقة عن المؤتمر

وكالة وطن للأنباء