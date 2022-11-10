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ترقية 1561 موظفًا بديوان عام الجيزة والأحياء

ترقية 1561 موظفًا بديوان عام الجيزة والأحياء
ترقية 1561 موظفًا بديوان عام الجيزة والأحياء

القاهرة - الرسالة نت

ترقية 1561 موظفًا بديوان عام الجيزة والأحياء، اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حركة ترقيات للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية الأعلى.

وتضمنت الحركة ترقية ١٥٦١ موظفاً، اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٢٢، من الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ مدة لا تقل عن المدة البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفى إلى المستويات التى تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية.

ترقية 1561 موظفًا بديوان عام الجيزة والأحياء

واعتمدت تلك الترقيات بناء على إطار الكتاب الدورى رقم «١» لسنة ٢٠٢٢ بشأن القواعد التنفيذية لقرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.

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وشمل قرار محافظ الجيزة جميع المستويات الوظيفية وتضمنت الحركة ترقية المجموعات النوعية ٩ موظفين على الدرجة الهندسية و١٤ موظفا فى الفنون والعلوم والأمن والحاسب الآلى و١٧ موظفا زراعة و٤٣ موظفا فى القانون و٧٢ موظفا فى الاقتصاد و٢٠٠ موظف تنمية إدارية و٤٣٧ موظفا مكتبيا و٥٣٠ موظفا فنيا و١٠٤ موظفين حرفيين و١٣٥ موظف خدمات معاونة على مستوى الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية.

وأكد راشد حرص المحافظة الدائم على الارتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة له، مطالبا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة والتفانى فى العمل.

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https://alresalah.ps/p/271434

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