قوات الاحتلال تعتقل شابًا من جنين بعد اشتباك مسلح

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الخميس، شابًا من جنين شمالي الضفة الغربية بعد اشتباك مسلح، بزعم مشاركته في قتل جندي (إسرائيلي) قبل أشهر.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب صدقي مرعي بزعم مشاركته في قتل الجندي "نعوم راز" قبل نحو ستة أشهر.

وقالت إن قوات الاحتلال استولت على قطعة سلاح من سيارة الشاب.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن نيرانًا أُطلقت على قوات الاحتلال خلال محاصرتها المنزل، كما ألقيت العبوات الأنبوبية تجاهها.

وأفادت مصادر أن قوات خاصة (إسرائيلية) اقتحمت الحي الشرقي في مدينة جنين وحاصرت منزلًا يعود لعائلة المرعي.

وأوضحت أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية نحو الحي، واندلعت اشتباكات مسلحة مع المقاومين، قبل أن تنسحب القوات.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة إصابة شاب بالرصاص الحي في ساقه، ونقله إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج.

وكالة صفا