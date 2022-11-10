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استفتاء عملي على خيار المقاومة

محللون: الضفة الغربية مستمرة في دعم وإسناد المقاومة والحاضنة الشعبية متصاعدة

أرشيفية
أرشيفية

الضفة المحتلة– الرسالة نت

تواصل المقاومة في الضفة الغربية المحتلة استمراريتها وثباتها، ورغم الملاحقة والاغتيالات والاعتقالات وجرائم الاحتلال المتلاحقة، إلا أن الحاضنة الشعبية كان لها قولها الفصل في ثبات المقاومة.

وقال الناشط الفلسطيني خالد دويكات إن ما يحدث في الضفة استفتاء عملي يقوم به الشعب الفلسطيني مفاده أنه مع خيار المقاومة حتى دحر الاحتلال.

ولفت دويكات إلى أنه وبعد منع الانتخابات، فإن الشعب الفلسطيني عبر عن خياره من خلال التفافه وانخراطه في المقاومة، حيث أنها تتوسع وتتصاعد وتسبب الإرباك للاحتلال.  

وأشار إلى أن مشاركة عرين الأسود وكتيبة وبلاطة وجنين في التصدي لاقتحام قبر يوسف غيّر القواعد، فالتنسيق بين المقاومين أرعب الاحتلال وأعوانه في الضفة.  

وأكد دويكات على أن انتقال الحالة المقاومة للجنوب أقلق الاحتلال وأربكه بصورة كبيرة.  

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي سري سمور، إن عمليات المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد حتى في ظل الواقع الفلسطيني الصعب والسيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة.

وأشار سمور إلى إصرار الشباب الفلسطيني على مواصلة أعمال المقاومة، بالرغم من تصاعد اعتداءات الاحتلال، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني ورغم كل التهديدات والمغريات والظروف الصعبة التي يعيشها، رفض مع واقع الاحتلال والتعايش معه.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
 
وسجل مركز معلومات فلسطين “معطى” 1999 عملا مقاوماً، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.

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