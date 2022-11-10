القيادي بدران يطمئن على أحمد هريش بعد الإفراج عنه من سجون السلطة

هاتف عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدارن، المعتقل السياسي أحمد هريش، الذي أُفرج عنه من سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية يوم أمس.

وعبّر بدران خلال الاتصال مساء الخميس عن فخره واعتزازه بصمود هريش، وثباته طوال فترة اعتقاله لأكثر من خمسة أشهر من الاعتقال وإضراب لـ47 يومًا، تعرض خلالها للتعذيب.

وأكّد أن "هذا هو طريقنا ونحن ندفع جزءا من التزامنا بهذا المشروع العظيم وهو مشروع تحرير فلسطين، وأننا لا يهزنا شيء ولا يغير في بوصلتنا أمر".

ولفت بدران إلى الجهود التي بذلتها حركة حماس وتواصلها مع السلطة والفصائل وبعض الدول في قضية المعتقلين السياسيين بالضفة.