مستشار عرفات: قيادات وازنة في السلطة تلقت أموالا أمريكية للتخلص منه

قال بسام أبو شريف مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات إن لتسريبات الأخير تدلل أن التحقيق لم يجرِ على أسس سليمة للتوصل إلى الحقيقة.

وأضاف خلال لقاء عبر فضائية الأقصى أته كان الأولى أن يكون التحقيق بشأن اغتيال الراحل ياسر عرفات دوليا.

وأكد التحقيق بشأن اغتيال الراحل ياسر عرفات كان عاما ولا يفيد بشيء للإمساك بالقاتل.

وتابع: "لدي المعلومات المؤكدة أنه كان هناك خطة لاغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأن السم سيستخدم في هذا الاغتيال".

وأوضح أن قرار التخلص من ياسر عرفات اتخذ بفترة طويلة من بث السم له.

وأشار إلى أن اغتيال الراحل ياسر عرفات كان من قبل الرئيس الأمريكي بوش وأنا أتهمه باغتيال عرفات.

وقال: "أبلغت بالرئيس الراحل ياسر عرفات أن بوش أعطى قرار باغتياله وهذه معلومات مؤكدة".

وأضاف:" بوش أعطى الضوء الأخضر لشارون بالتخلص من الراحل ياسر عرفات".

ونبه بأن الإدارة الأمريكية عصابة مجرمة وسكوتها عن مجازر الاحتلال هو جزء من مساهمتها في اغتيال شعبنا الفلسطيني.

وأكد أن التسريبات الأخيرة تدلل أن التحقيق لم يجرِ على أسس سليمة للتوصل إلى الحقيقة.

وأوضح أنه كان الأولى أن يكون التحقيق بشأن اغتيال الراحل ياسر عرفات دوليا.

وأشار إلى أن التحقيق بشأن اغتيال الراحل ياسر عرفات كان عاما ولا يفيد بشيء للإمساك بالقاتل.

وبين أن لديه المعلومات المؤكدة أنه كان هناك خطة لاغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأن السم سيستخدم في هذا الاغتيال.

وأكد أن قرار التخلص من ياسر عرفات اتخذ بفترة طويلة من بث السم له.

وأشار إلى أن اغتيال الراحل ياسر عرفات كان من قبل الرئيس الأمريكي بوش وأنا أتهمه باغتيال عرفات.

وقال:" أبلغت بالرئيس الراحل ياسر عرفات أن بوش أعطى قرار باغتياله وهذه معلومات مؤكدة".

وأضاف:" عقدت مؤتمرا صحفيا بعد اغتيال الراحل ياسر عرفات وقلت أنه قتل بالسم وأسميت نوع السم الذي تم اغتياله به".

وتابع:" طالبت بتشريح جثمان الراحل ياسر عرفات ولم يستجب أحدا وتم دفنه على عجل".

وأكد أن من حل محلّ الرئيس الراحل ياسر عرفات ساهم في خلق الجو الذي يمهد في اغتيال الراحل عرفات.

وشدد على اتهامه قيادات وازنة في السلطة بتلقي أموالا أمريكية مقابل التخلص من عرفات.

وأكد أن الراحل ياسر عرفات يشعر بالخطر وأنهم يحاولون اغتياله.

وأوضح أن ياسر عرفات كان يأخذ الوضع بجدية قبل اغتياله، وأبلغته أمام الجميع لقد قرروا اغتيالك بالسم وعليك الحرص.

وختم بقوله:" نصحت الرئيس الراحل ياسر عرفات بالخروج من فلسطين لكنه رفض" .