تعرف على تفاصيل الحالة الجوية لهذا اليوم

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين يكون الجو غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة في ساعات المساء والليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء المقبل يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى معدلها السنوي العام، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.