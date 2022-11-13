التحقيق مع حاخام (إسرائيلي) بتهمة الاعتداء الجنسي

فتحت شرطة الاحتلال (الإسرائيلي) تحقيقا في جرائم جنسية ارتكبها الحاخام تسفي طاو، زعيم تيار "نوعم" المتطرف، وذلك بعد أن اشتكت امرأة من أن "طاو"، قائد المدرسة الدينية اعتدى عليها جنسيا قبل عدة سنوات.

وقالت المرأة وتدعى تينا، إن عائلتها كانت دائما قريبة من الحاخام طاو، وإنها كانت تحت تأثيره النفسي، مضيفة: "لقد آذاني عدة مرات، عندما كنت طفلة صغيرة في سن العاشرة، وحتى بعد أن تزوجت وأصبحت أما". وفق موقع i24.

وقالت تينا أيضًا إنها تعرضت لضغوط هائلة من المحيطين بها لتلتزم الصمت، في حين أن الكثير من الناس رفضوا مزاعمها ضد الحاخام تسفي طاو، وتابعت: "لقد استخدم سلطته وصورته لارتكاب هذه الانتهاكات".

وتكررت قضايا ارتكاب الحاخامات اليهود في كيان الاحتلال اعتداءات جنسية بحق قاصرين، وذلك في استغلال واضح لسلطتهم الدينية على قطاع واسع من المتطرفين واليمين المتشدد.