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طريقة إضافة المواليد لبطاقة التموين.. دعم مصر التمويني

طريقة إضافة المواليد لبطاقة التموين.. دعم مصر التمويني
طريقة إضافة المواليد لبطاقة التموين.. دعم مصر التمويني

القاهرة- الرسالة نت

طريقة إضافة المواليد لبطاقة التموين.. دعم مصر التمويني، تتزايد عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة حول موقع دعم مصر التمويني، لمعرفة طريقة اضافة المواليد على بطاقة التموين، وذلك لمحاولة زيادة عدد أفراد الأسرة التي تحصل على التموين، وذلك على إثر قرارات وزارة التموين التي أعلنتها خلال الفترة الماضية، حيث أقرت السماح بإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين في بداية كل شهر، وذلك عبر الدخول على موقع دعم مصر التمويني، ولكن هناك شروط مهمة يجب اتباعها لقبول إضافة المواليد الجدد، موقع الرسالة نت الإخباري يقدم لكم هذه الشروط والتفاصيل اللازمة.

رابط التسجيل في موقع دعم مصر التمويني

 وزارة التموين أكد أنه يمكن للمواطنين اضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال الدخول على موقع دعم مصر، مع ضرورة اتباع خطوات التسجيل من خلال الضغط هنــــــا.

طريقة إضافة المواليد لبطاقة التموين.. دعم مصر التمويني

رابط وتفاصيل إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2022

شروط اضافة المواليد على بطاقة التموين

يتوجب على الأسرة القيام بالأتي:

-ادخال رقم البطاقة التموينية على موقع دعم مصر التمويني من هذا الرابط هنا.

- اضغط على أيقونة فتح حساب جديد.

- اختر خدمات التموين.

- قم بتسجيل الاسم الأول للأم «الوالدة».

- يقوم المواطن بالضغط على أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين.

- قم بكتابة اسم المولود «طفل- طفلة» الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.

- سجل الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد، لامكانية إضافة مواليد لـ بطاقة التموين.

- كتابة صلة قرابة المولود، اختيار الصفة «ضم الأبناء».

- اضغط على أيقونة «إضافة»، أو تسجيل.

شروط اضافة المواليد على بطاقة التموين

تسجيل المواليد على بطاقة التموين لشهر نوفمبر

بوابة مصر الرقمية.. إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022

على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد على مجموعة من الشروط تسمح للفرد بإضافة المواليد على بطاقة التموين 2022، منها :

- حددت وزارة التموين أن ينخفض معاش الفرد عن 2500 جنيها.

- أن يكون الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد، وهما: الزوج والزوجة واثنين من الأبناء

- هناك حالة يسمح أن يكون يمكن أن تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، وتتم إضافة فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

اضافة المواليد على بطاقة التموين 2022

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات لها أن إضافة المواليد تكون للفئات الأكثر احتياجًا بحد أقصى فردان، وأشارت إلى أن ذلك يتم في اطار شروط معينة، منها أن يكون الدخل الشهري للفرد أقل من 3 آلاف جنيه، لافتة أن انخفاض المعاش عن 2500 جنيه من ضمن الشروط، وأوضحت الوزارة أنه يمكن إضافة مواليد أصحاب المعاشات التضامن الاجتماعي والمرأة المعيلة العمالة غير المنتظمة والأرملة قريبَا.

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد 2022

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/271589

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