أعلنت وزارة النقل والمواصلات وإدارة شرطة المرور والنجدة صباح اليوم الأحد، عن انطلاق حملة الفحص الشتوي السنوية، في كافة محافظات قطاع غزة.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي لوزارة النقل والمواصلات وإدارة شرطة المرور بحضور العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير الإدارة، ود. أيمن راضي مدير عام الإدارة العامة للنقل والمهن التخصصية بوزارة النقل والمواصلات، وأ. أنيس عرفات الناطق باسم الوزارة.

وذكر أ. عرفات أن وزارة النقل والمواصلات قررت بالشراكة مع شرطة المرور إطلاق حملة الفحص الشتوي للمركبات التي ستستمر لمدة 4 شهور، بهدف الفحص الفني لها في جميع محافظات قطاع غزة، للتأكد من صلاحيتها للسير على الطريق.

وأوضح أن هذه الحملة تأتي بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة (جمعية فلسطين للسلامة المرورية – جمعية المجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق وشركة الملتزم وضامن للتأمين).

ولفت عرفات إلى أن الحملة تهدف أيضًا لفحص الأجزاء الأساسية في المركبة؛ للتأكد من صلاحيتها، وإشعار السائق بضرورة صيانة الخلل إن وجد، من أجل سيرها على الطريق بأمان.

وبيّن أنه يتم منح المركبة الصالحة ملصقًا مجانيًا يوضع على الزجاج لتوضيح أن هذه المركبة فحصت، وصالحة للسير على الطريق، وفي حال كان بالمركبة خلل يطلب من صاحبها العمل على صيانة وإصلاح تلك الأعطال.

وأهاب الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، أصحاب المركبات بضرورة التوجه لمراكز فحص الدينموميتر لفحص مركباتهم والاستعداد لفصل الشتاء؛ حتى تكون المركبة جاهزة فنياً لاستقبال هذا الفصل.

ويشمل الفحص عوامل الأمن والسلامة المتمثلة في: (سلامة الإطارات والتأكد من صلاحيتها وعمق الأخاديد، فحص الفرامل سواء كانت أمامية أو خلفية وفرامل اليد والتأكد من صلاحيتها، فحص البطارية والتأكد من صلاحيتها وقوتها، التأكد من صلاحية ماسحات الزجاج ونظام رش الماء، وسلامة المصابيح).

يشار إلى أن حملة "الفحص الشتوي" هي حملة سنوية تطلقها وزارة النقل والمواصلات بالشراكة مع إدارة شرطة المرور؛ لضمان سلامة المركبات على الطريق والتقليل من حوادث السير؛ حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.