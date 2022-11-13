إسطنبول: انفجار بشارع الاستقلال يوقع 6 قتلى وعشرات الجرحى

سقط عدد من القتلى والجرحى في انفجار هز منطقة تقسيم وسط المدينة اليوم الأحد، من دون أن تتضح أسبابه على الفور.

انفجار إسطنبول

وأعلنت مصادر إعلامية تركية، بوقوع 6 قتلى وعدد من الجرحى، في انفجار بشارع تقسيم السياحي الشهير في وسط مدينة إسطنبول التركية.

ولم تعلن السلطات التركية بعد أي تعليق رسمي، فيما تقوم بتأمين المكان والتحقيق بأسباب الانفجار.

وتداولت صحف ومواقع محلية تركية بشكل واسع فيديو قالت إنه لحظة الانفجار، فيما لم يتسن التأكد من صحته.

الرئيس التركي أردوغان

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سقوط 6 قتلى على الأقل و53 جريحا في الانفجار الذي هز منطقة تقسيم وسط إسطنبول عصر اليوم الأحد.

وتعهد أردوغان -في كلمة متلفزة- بالكشف عن منفذي التفجير، وقال إنهم "سينالون عقابهم"، وأضاف أن "العناصر التي تحاول النيل من الدولة التركية لن تحقق طموحها".

وأوضح الرئيس التركي أن السلطات تعتقد أن التفجير "إرهابي"، وأن هناك امرأة ضالعة فيه، لكن لا يزال العمل جاريا لتحديد هوية مرتكبي الهجوم "الشنيع" حسب وصفه.

وشدد أردوغان على أن "محاولات التنظيمات الإرهابية لإسقاط الدولة ستفشل".

شارع الاستقلال في إسطنبول

وقال مراسل الجزيرة عمر الحاج إن الانفجار وقع في شارع الاستقلال السياحي الشهير بمنطقة تقسيم، وسمع له دوي قوي.

وقد أعلن والي إسطنبول، "علي يرلي قايا" أن الانفجار وقع حوالي الساعة 4:20 عصر اليوم (13:20 بتوقيت غرينتش)، وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية أن السلطات لم تتمكن على الفور من معرفة سبب الانفجار.