كارت ميزة.. كل ما تريد معرفته عن خدماتها وخصومات الشراء، قال الدكتور ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية لبرنامج التكافل والكرامة بوزارة التضامن عن كيفية الاستفادة من بطاقات ميزة للمستفيدين من برنامج التكافل والكرامة، عبر البنك الأهلي والمصري.

وقال إن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت المرحلة الثانية من تسليم كارت ميزة في 9 محافظات وهم الجيزة والقليوبية والدقهلية والشرقية وبني سويف والفيوم والمنوفية، حيث يتم تسليمه للمستفيدين الحاليين من تكافل وكرامة من خلال الوحدات الاجتماعية.

أضاف: «كارت ميزة لا يتم التقديم للحصول عليه إذ أنه يعتبر بديل للكارت الذي يستخدمه المنتفعين بتكافل وكرامة»، لافتًا إلى أن استلام كارت ميزة لا يتطلب تبديله بالكارت الأصلي، واستلامه لا يتطلب سوى التوجه للوحدة الاجتماعية، بالإضافة إلى أنه يتم تفعيله مباشرة من قبل الإدارة الاجتماعية.

كارت ميزة.. كل ما تريد معرفته عن خدماتها وخصومات الشراء

وأشار إلى مميزات كارت ميزة الذي يعد ضمن سياسة الدولة للشمول المالي للعميل: «كان العميل سابقًا يصرف مستحقاته من البريد، وكانت أيام الجمعة والسبت أيام عطلات، وكان ملتزم بوقت الصرف في مكاتب البريد، أما الآن يتيح كارت ميزة للعميل الصرف على مدار الـ 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع».

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وأوضح أن كرت ميزة هي بطاقة بنكية يمكن استبدالها من خلال أجهزة الصراف الآلي ، ويمكن استخدامها في عمليات البيع والشراء ، ويمكن استخدامها لسداد فواتير الكهرباء والماء ، كما أنها تضمن للعميل. لن يتعرض لأية نفقات غير رسمية إضافية.

كارت ميزة لمستحقي تكافل وكرامة.. فوائد ومميزات من بنكي الأهلي ومصر

وأكد أن عدد المستفيدين بكرت ميزة في المرحلة الأولى وصل إلى 112 ألف مواطن، أما في المرحلة الثانية وصل عدد المستفيدين إلى مليون و200 ألف مستفيد، لافتًا إلى أن خدمة البريد ما زالت موجودة ولم يتم إلغائها.