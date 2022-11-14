الأونروا تكشف عن المبلغ المطلوب لمواصلة تقديم خدماتها حتى نهاية العام الجاري

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الإثنين، "إن الوكالة تحتاج ما بين 50 مليون و80 مليون دولار حتى نهاية 2022، لمواصلة تقديم خدماتها في مناطق عملياتها الخمس".

وأضاف لازاريني في مؤتمر صحفي، عقد على هامش الاجتماع نصف السنوي للجنة الاستشارية لـ"أونروا" في العاصمة الأردنية عمّان، أن "أونروا" لا يمكنها أن تفي بولايتها في السنوات المقبلة في حال استمرار التمويل ذاته.

وأشار إلى أن الوكالة "تحتاج 200 مليون دولار لدعم التحول الرقمي، ودعم الأصول المستنفذة، مشددا على أن "الضرورة ملحة لدعم مستدام من قبل الدول الأعضاء".

ولفت إلى عدم القدرة على الاستمرار بنفس النهج في ضوء ارتفاع التكاليف وزيادة الحاجات والوكالة تطبق سياسة التقشف، مؤكدًا أنه لا يمكن الاستمرار بتقديم نفس نوعية الخدمات في قطاعات التعليم والصحة.

وأوضح لازاريني، أن معدلات الفقر وصلت بين اللاجئين الفلسطينيين إلى مستويات غير معهودة بنحو 90% في سوريا ولبنان وغزة.

وبيّن أنه "في لبنان وصل وضع اللاجئين الفلسطينيين إلى الحضيض، ويعيش معظمهم تحت خط الفقر، وحياتهم تفتقد للكرامة، وهناك اعتماد كلي في تلك المجتمعات على أونروا".

وتابع: "الاجتماع فرصة للمراجعة بين الوكالة ومجتمع المضيفين والمانحين والنقاش حول جهود دعم الوكالة والوصول لبيئة مالية مستقرة".

ولفت إلى أن هناك زيادة في احتياجات مجتمع اللاجئين، لكن مطلوب من "أونروا" إشباع تلك الاحتياجات المتزايدة بنفس مواردها"، موضحا أن "40% من الأطفال في غزة لا يحصلون على وجبة الفطور".

وأكد لازاريني أنه "في ظل غياب حل عادل للقضية الفلسطينية، ستبقى أونروا لا يمكن الاستغناء عنها، ولا بديل لها، وهي أكبر استثمار للاجئين الفلسطينيين".