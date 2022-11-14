الحالة الجوية خلال الساعات القادمة في فلسطين توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو خلال الساعات القادمة غائماً جزئياً وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق.

وأوضحت دائرة الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

وبيّنت أن الحالة الجوية في فلسطين قد تشهد سقوط للأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا خاصة في ساعات المساء والليل، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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