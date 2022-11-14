الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس: الوفاء للجعبري واجب حتى إنجاز حرية شعبنا

أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس في سجون الاحتلال، أن الوفاء للشهداء أمثال القائد أحمد الجعبري، واجب لن تتراجع عنه.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى العاشرة لاستشهاد أحمد الجعبري: "إن هذا الوفاء يتمثل في الاستمرار على ذات الدرب الذي سار عليه القائد الجعبري، وتنفيذ وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، "فكوا العاني".

وأضافت: "أن دماء الشهيد أبا محمد التي سالت في عملية الاغتيال الغادرة الصهيونية ستبقى دين في أعناق كل حر حتى إنجاز مشروع حريتنا الكاملة للأرض والإنسان".

وتابعت: "نقول لكل مجاهدي وقادة حركتنا وكتائبنا المظفرة: إن القائد أبا محمد عاش وقضى على طريق حرية إخوانه الأسرى، وثقتنا بكم أنكم تسيرون على ذات الطريق والدرب حتى ينال إخوانكم رفاق الأسر ورفاق الخنادق حريتهم الشاملة والكاملة، ونخص بالذكر هنا إخواننا المجاهدين في غزة العزة التي تعتبر العمق الاستراتيجي للمقاومة على أرض فلسطين الحبيبة".

وأوضحت الهيئة أنه يجب استثمار هذه الذكرى لنجدد العهد والبيعة مع الله أولًا ثم مع حركتنا وقادتنا على حفظ الراية والاستمرار في الصبر ومقارعة السجان حتى يأذن الله بالنصر والفرج القريب، وما ذلك على الله بعزيز.