شاهد: الطيراوي يكشف تفاصيل جديدة حول وثائق لجنة التحقيق في مقتل عرفات

قال رئيس لجنة التحقيق باغتيال ياسر عرفات، توفيق الطيراوي: "كل ما تم تسريبه في ملف اغتيال أبو عمار هي شهادات، وليست محاضر تحقيقات".

وأضاف الطيراوي في لقاء مع قناة الميادين الفضائية مساء الإثنين، "تم اختراق جهاز كمبيوتر يحتوي على كل شيء يتعلق بقضية اغتيال أبو عمار من التحقيقات والملفات ونتائج المختبرات الروسية حول الاغتيال".

وتابع :"بعد 12 سنة من التحقيق في استشهاد ياسر عرفات لم يثبت لدينا من دس السم له".

وأكد الطيراوي أن طريقة إعفاء الرئيس عباس لي من جامعة الاستقلال بالشكل الذي حصل كان خاطئاً، وفيه إهانة لعضو لجنة مركزية بحركة فتح، قائلًا :"لا يرضيني الوضع الحالي للجنة المركزية لحركة فتح".

وأضاف :"أنا من قرر تعليق عضويتي وليس تجميدها في جلسات مركزية فتح إلى حين اللجوء للقضاء". وتابع :"لا رئيس بعد محمود عباس، والرئيس القادم إما سيكون قائد ثورة أو ضمن روابط قرى، وكل ما حصل معي مؤخراً جاء بعد تصريحي داخل اللجنة المركزية أنه لا رئيس بعد عباس".