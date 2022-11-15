مقتل 3 طلاب في إطلاق نار بجامعة فرجينيا الأمريكية

قتل ثلاثة طلاب من أعضاء فريق كرة القدم بجامعة فرجينيا، وأصيب اثنان آخران بجروح، خلال إطلاق نار في مرآب للسيارات بالحرم الجامعي.

وقالت شرطة جامعة فرجينيا، في تغريدة عبر تويتر، إن حادث إطلاق نار في حرم الجامعة أمس الأحد خلف ثلاثة قتلى ومصابين اثنين.

وأعلن رئيس جامعة فرجينيا القبض على المشتبه به في إطلاق النار على حافلة الطلاب.

وذكرت شرطة الجامعة، في مؤتمر صحفي، أن المشتبه به، وهو طالب يدعى كريستوفر دارنل جونس، اعتُقل بعد ساعات من إطلاق النار الذي وقع الاثنين.

ونوهت الشرطة إلى أن المشتبه به وجهت إليه تهمة القتل العمد، مشيرة إلى أنه انضم لفريق كرة قدم الجامعة عام 2018، لكنه لم يظهر أبدا في أي مباراة.

وحادث إطلاق النار هو الأحدث في سلسلة من العنف المسلح في الجامعات والمدارس الثانوية الأمريكية في السنوات الأخيرة.

وكثيرا ما تشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار وأعمال عنف أخرى مرتبطة بالأسلحة النارية، التي تعد قوانين حيازتها وحملها من الأكثر تساهلا في العالم.

وقتل في الولايات المتحدة نحو 49 ألف شخص بالرصاص في 2021، مقابل 45 ألفا في 2020. وهاتان الحصيلتان هما الأعلى على الإطلاق في تاريخ البلاد.