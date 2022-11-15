فيديو: مستوطنون يستبيحون الأقصى مجددا بحماية من قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وبحسب ما أفادت مصادر محلية فإن مجموعات من المستوطنين اقتحمت باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية فيه.

وكان 220 مستوطناً قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، أمس الاثنين، ووثقت مقاطع فيديو للمستوطنين وهم يؤدون رقصات توراتية صباح اليوم قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.

وتأتي اقتحامات المستوطنين المتكررة ضمن محاولات الاحتلال، لفرض مخططات التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.

وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت.







