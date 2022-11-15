القيادي شديد: عملية سلفيت البطولية تؤكد أنه لا أمن للاحتلال على أرضنا

أشاد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد بعملية الطعن والدهس البطولية في "أرئيل" شمال سلفيت، والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين.

وقال شديد إن رسالة شعبنا اليوم على يد أبطاله الصناديد إلى الاحتلال وقطعان مستوطنيه بليغة فصيحة أنه "لا أمن لكم على أرضنا، ولا حق لكم في شمسها وهوائها وزيتونها".

وأضافت: "بوركت اليد الضاربة التي أشفت صدور شعبنا في هذا اليوم المعبق بأريج البطولة وغبار خيل الله".

وقتل 3 مستوطنين وأصيب 2 آخرين بجراح، صباح اليوم الثلاثاء، في عملية طعن ودهس بطولية بمستوطنة "أرئيل" شمال سلفيت.

وزفت حركة "حماس" منفذ عملية الطعن والدهس البطولية الشهيد البطل محمد مراد سامي صوف (18 عامًا) من قرية حارس في سلفيت.

وقالت: "تأتي هذه العملية البطولية ردّاً طبيعياً على جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد المسجد الأقصى المبارك، وتغوّله على دماء أبناء شعبنا، والتي كان آخرها قتل الطفلة الفلسطينية فلة المسالمة، البالغة من العمر 15 عاماً، قرب مدينة رام الله بدمٍ بارد".

ودعت الشباب في الضفة والقدس لاقتفاء أثر الشهيد في الإثخان بالعدو، دفاعاً عن شعبنا، وثأراً للقدس والمسجد الأقصى المبارك، ولإبداع الأدوات والوسائل في استهداف جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل ساحات الوطن.