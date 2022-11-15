تشييع الشهيدة فلة المسالمة في الخليل

شيعت جماهير فلسطينية في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيدة الطفلة فلة المسالمة، الذي أعدمها الاحتلال بدم بارد يوم أمس في بلدة بيتونيا.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى دورا الحكومي، وصولًا لمنزل عائلتها ومسقط رأسها في بلدة بيت عوا، للصلاة على جثمانها، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء في البلدة.

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الطفلة فلة المسالمة بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم بلدة بيتونيا، غرب رام الله.

ومنذ بداية شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، استشهد 9 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس.