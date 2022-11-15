موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 مصر ، يبحث أولياء الأمور عن موعد لبدء امتحانات الثانوية العامة 2023 عبر المنصات الإلكترونية.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني خلال الجدول الزمني الذي يحكم العام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث تجري الامتحانات تحت الفقاعة. نظام الأوراق، الذي لا يمكن تغييره أو تعديله، والأسئلة عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية حسب طبيعة كل عنصر.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023

وتبدأ الامتحانات طلاب كافة الشعب الدراسية العلمية والأدبية بمرحلة الثانوية العامة 2022-2023 من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 وتستمر حتى يوم 15 يوليو 2023 داخل اللجان المدرسية وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني.

ويبدأ تسجيل استمارات طلاب الثانوية العامة المؤهلة لدخول الامتحانات النهائية للعام الحالي لطلاب كافة الشعب الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني حيث تتم بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني، وذلك في إطار الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة لعدم إهدار الوقت والجهد.

اقرأ أيضًا .. مصر: أسئلة امتحانات الثانوية العامة بنظام التقييم الجديد 2023؟

موعد تقديم طلبات مراقبة لجان الثانوية العامة 2023

فتحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الفني باب تسجيل بيانات المعلمين الراغبين في العمل في لجان الامتحانات النهائية لطلاب المرحلة الثانوية منذ يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر 2022 وسحب استمارة الترشح لكل منهم لأعمال الامتحان كرؤساء وأول مراقبون للجان الذين تتوفر فيهم الشروط.

وأكدت الوزارة أن التعيينات لا تقتصر على المعلمين والعاملين في المدارس والإدارات التربوية، بل تشمل العاملين في جميع مديريات التربية والتعليم الفني بالمحافظات، بشرط استيفائهم للشروط، وذلك لوضع خطة هيكلية، قائمة وقائمة احتياطي في حالة الطوارئ.

مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم الفني موعد بدء امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 كما وضعت عدة معايير لنسخة امتحانات طلاب شعبتي العلوم والأدب، حيث يمكن للطلاب استخدام كتيب المفاهيم المعد من قبل الوزارة. تتضمن ورقة الاختبار أسئلة متعددة الخيارات وأسئلة قصيرة الإجابات لا تتجاوز 15٪ ، وأوراق الإجابة محددة بأحرف لضمان الشفافية.