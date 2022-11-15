استعلام بالرقم القومي منحة تكافل وكرامة 2022 ، ننشر لك إجراءات تسجيل معاش تكافل وكرامة 2023 .

منحة تكافل وكرامة 2022

حيث يستفسر العديد من المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية عن تفاصيل معاش التكافل والكرامة، بما في ذلك شروط وإجراءات التسجيل وحقيقة الزيادة الجديدة.

هل معاش تكافل وكرامة مستمر؟

يستمر صرف المعاش من برنامج "التكافل والكرامة" في حالة استمرار الظروف المعيشية والصحية التي تم على أساسها السداد، في حين يُفقد في حالة عدم الوفاء بشرط السداد.

الخط الساخن شكاوى تكافل وكرامة

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان رسمي، أن الخط الساخن لشكاوى برنامج التكافل والكرامة هو 19680، ليتمكن المواطنون من تقديم شكوى أو تظلم.

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التسجيل الإلكتروني لمعاش تكافل وكرامة 2023

يستطيع المواطن التسجيل في برنامج تكافل وكرامة لعام 2022، عبر اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي: على المواطن/ة الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من الرابط التالي:

خطوة تانية: على المواطن/ة الضغط على أيقونة “الاستعلام”.

خطوة تالتة: على المواطن/ة ادخال الرقم القومي المكون 14 رقم.

خطوة رابعة: يظهر أمام المواطن/ة النتيجة للشخص المستعلم على الفور.

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شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن شروط التسجيل في تكافل وكرامة 2022، وهي كما يلي:

1ـ عدم ملكية محل تجاري أو أكثر، سواء مسجل أو غير ذلك.

2ـ عدم ملكية أكثر من 3 رؤوس مواشي بغرض التجارة فيهم.

3- عدم ملكية نصف فدان أرض زراعية أو أكثر.

هل يوجد زيادة في تكافل وكرامة؟

يتساءل العديد من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" عن زيادة معاشات تكافل وكرامة، ولم يصدر أي بيان من الحكومة حول هذا الموضوع.

خطوات الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة الجديدة

يتيح للمواطنين الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2022، من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: الدخول على موقع وزارة التضامن من خلال الرابط التالي:

الخطوة الثانية: اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة والضغط على عبارة «استعلم عن نتيجتك»، وذلك لمعرفة النتيجة.

الخطوة الثالثة: يكون الاستعلام عن طريق الرقم القومي المكون من 14 رقماً في الجزء المخصص لذلك.