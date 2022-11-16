سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 16 نوفمبر2022 .. يتابع موقع "الرسالة" سعر الدولار في سوريا والذي استقر في تعاملات اليوم الأربعاء في السوق السوداء.

واليوم يحظى سعر الدولار في سوريا باهتمام كبير من المصرفيين والمغتربين ، في ظل التقلبات الحادة في مستواه تحت ضغط الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم

وفي مطلع عام 2011 كان سعر الدولار في سوريا 46 ليرة فقط، ومع اندلاع الاحتجاجات وأعمال العنف وما صاحبها من حروب شبه أهلية قفز سعر الدولار إلى 59 ليرة سورية، في الوقت. نهاية العام نفسه.

في عام 2013 قفز سعر الدولار إلى 120 جنيهاً ثم إلى 150 جنيهاً، حيث كان يُنظر إليه آنذاك على أنه صدمة للعملة، إلا أن الاضطرابات تصاعدت واتخذت أبعاداً إقليمية، وبدأت المنظمات الدولية. ليأكل قلب الاقتصاد السوري.



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سعر الدولار مقابل الليرة السورية

في عام 2020 ، قفز سعر الدولار إلى حوالي 2050 ليرة تحت تأثير قانون قيصر الأمريكي.

في عام 2021 ، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 3450 ليرة سورية ، مع تفاقم أزمة الدولار والأزمة المالية في لبنان ، حيث جمدت مصارفه مليارات الدولارات في ودائع رجال الأعمال السوريين.

وفي مطلع عام 2022 ، خفض البنك المركزي السوري سعر صرف العملة المحلية إلى 2814 ليرة للدولار الواحد ، لتقريب السعر في السوق السوداء آنذاك ، والبالغ 3900 ليرة للدولار الواحد.

في أيلول 2022 ، أعلن مصرف سوريا المركزي مجددًا عن خفض سعر الصرف الرسمي إلى 3015 ليرة للدولار ، وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء حينها نحو 4440 ليرة.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

يبلغ سعر صرف الدولار اليوم في سوريا وفقا للمصرف المركزي 3015 ليرة للدولار الواحد.

سعر صرف الدولار اليوم الآن في سوريا سوق سوداء

وفي السوق السوداء يبلغ سعر صرف الدولار اليوم في سوريا 5220 ليرة للشراء و5260 ليرة للبيع.