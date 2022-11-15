29 قتيلًا في صفوف الاحتلال منذ بداية عام 2022

ارتفع عدد القتلى (الإسرائيليين) في عام 2022 إلى 29 قتيلاً، بعد عملية مستوطنة "ارئيل" التي نفذها الشهيد محمد صوف، اليوم الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، إن قتلى الاحتلال توزعوا على المدن بالضفة والقدس، بواقع 1 في الخليل، و17 في الداخل المحتل، و2 في القدس.

وشهدت مدينة جنين، مقتل اثنين من جنود الاحتلال، و4 في سلفيت، و1 في طولكرم، و1 في نابلس.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن سنة 2022 أصبحت السنة الأشد من حيث عدد القتلى على المستوطنين والجنود منذ نحو عشر سنوات، التي شهدت مقتل 48 مستوطنًا وجنديًا.

وأعلن جهاز "الشاباك" الشهر الماضي أنه بالإضافة لعدد القتلى المرتفع هذه السنة، فقد أحبط 200 عملية إطلاق نار منذ مطلع العام الحالي.