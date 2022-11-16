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سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022

سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022
سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022

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سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 .. نقدم للمتابعين تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في لبنان بالعملة الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

سعر الذهب في لبنان

ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في لبنان.

وتحتوي أيضا على مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في لبنان في الأيام السابقة في السوق اللبناني.

حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في لبنان مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بيروت.

سعر الذهب في لبنان اليوم

سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022


سعر الذهب في لبنان بالأيام الماضية

تعرف آيضاً على بيان تفصيلي عن أسعار أمس والعشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-21-14-10 المعروضة في الجدول التالي بعملة ليرة لبناني.

سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022

 

سعر الذهب

يعتبر الذهب من أهم الاستثمارات المربحة التي يمكن للإنسان أن يستثمر فيها أمواله، وسعره المنخفض هو مكسب للمشتري، وسعره المرتفع يكون مربحًا له في حالة البيع. ارتفاع سعر الذهب أو انخفاضه. يعتمد على عاملين رئيسيين، العامل الأول:

وهو سعر برميل النفط والعامل الثاني: سعر الدولار. كلما ارتفع سعر برميل النفط، كلما ارتفع سعر الذهب وانخفض سعر الدولار الأمريكي، كلما زادت التغيرات في الحياة السياسية مثل الحروب، مما أدى إلى انخفاض سعر الدولار، مما يؤدي بدوره يرفع سعر الذهب.

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