الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق القيادي فرحان علقم للمرة الثانية لـ4 أشهر

جددت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة حماس فرحان علقم من الخليل.

وأفادت عائلة القيادي علقم أنه تم تجديد الاعتقال الإداري له لمدة أربعة أشهر للمرة الثانية، حيث جددت له الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر في منتصف يوليو الماضي.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت، في الأول من فبراير الماضي، أمرا إداريا بحق القيادي علقم لمدة 6 شهور، بعد أسبوعين من اعتقاله من منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

ويعد القيادي الشيخ علقم أحد وجهاء محافظة الخليل ورموزها الوطنيين.

وحسب إحصائيات، يعتقل الاحتلال 850 معتقلًا إداريًا داخل سجونه، في ارتفاع لأعداد المعتقلين الإدرايين منذ عام 2015.

وتشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

ولطالما دخل الأسرى الفلسطينيون في سلسلة من معارك الأمعاء الخاوية من أجل دفع سلطات الاحتلال لوقف استخدام هذه السياسة الجائرة بحقهم.