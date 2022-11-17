الرسالة سبورت الرسالة سبورت

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022

الرسالة نت

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 .. يتابع موقع "الرسالة" سعر الدولار في لبنان والذي استقر في تعاملات اليوم الخميس في السوق السوداء.

يحظى سعر الدولار في لبنان اليوم باهتمام كبير من المصرفيين والمغتربين، في ظل التقلبات الحادة في مستواه تحت ضغط اضطرابات البلاد.

سعر صرف الدولار في لبنان

شهد سعر الدولار ارتفاعاً ملحوظاً  اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022
 

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

بلغ سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء عند الشراء 40.000  ليرة ، فيما بلغ سعر البيع 39.800 ليرة لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

وصل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية عند الأذون اليوم إلى 30.300.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

فيما استقر سعر الدولار عبر منصة للصرافة أمام الليرة عند 30.300  ليرة لبنانية.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان

وأعلن مصرف لبنان المركزي عن سعر صرف جديد لسحب الودائع بالدولار بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار الواحد.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/271861

كلمات مفتاحية

صرف الدولار سعر صرف الدولار سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الخميس الدولار في لبنان سعر صرف الدولار في لبنان سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الدولار في لبنان اليوم سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من اخبار ترند

تم نسخ الرابط بنجاح.