سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 .. يتابع موقع "الرسالة" سعر الدولار في لبنان والذي استقر في تعاملات اليوم الخميس في السوق السوداء.

يحظى سعر الدولار في لبنان اليوم باهتمام كبير من المصرفيين والمغتربين، في ظل التقلبات الحادة في مستواه تحت ضغط اضطرابات البلاد.

سعر صرف الدولار في لبنان

شهد سعر الدولار ارتفاعاً ملحوظاً اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم





سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

بلغ سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء عند الشراء 40.000 ليرة ، فيما بلغ سعر البيع 39.800 ليرة لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

وصل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية عند الأذون اليوم إلى 30.300.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

فيما استقر سعر الدولار عبر منصة للصرافة أمام الليرة عند 30.300 ليرة لبنانية.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان

وأعلن مصرف لبنان المركزي عن سعر صرف جديد لسحب الودائع بالدولار بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار الواحد.