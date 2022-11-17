الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الخميس، شابًا من قرية جلبون شـرق مدينة جنين، واسـتولت على تســـجيلات كاميرات مراقبة من قرية نزلة زيد، واقتحمت قريتي طورة وعانين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد رضوان أبو الرب، بعد أن داهمت منزل ذويه، وآخر يعود للمواطن رضا أبو الرب، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية نزلة زيد جنوب غرب جنين، وداهمت مقر المجلس القروي، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من أحد المحال التجارية ومن عدة منازل لعائلة زيد.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي طورة وعانين، وشنت حملة تفتيش فيهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عبد الله مسلم احريزات من بلدة يطا جنوب الخليل، وأدهم بنات من المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، كما احتجزت المواطن أرسلان عبد الحميد، لعدة ساعات قبل الإفراج عنه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت حارة الشيخ وسط الخليل وفتشت منزل المواطنين ياسر القواسمي، ويوسف جميل القواسمي.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال مفرق الزرزر المؤدي الى واد الغروس وعين بني سليم شرق الخليل بالسواتر الترابية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عصيرة الشمالية في نابلس واعتقلت المواطن خالد الشولي من منزله.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قصرة جنوب نابلس، واحتجزت عددًا من الشبان، وأفرجت عنهم في وقت لاحق.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر ربيع محمد نايفة (22 عامًا)، بعد أن داهمت منزله في ضاحية شويكة، شمال طولكرم.

وكان الأسير نايفة قضى عامين في سجون الاحتلال بعد اعتقاله عام 2018، وأفرج عنه بتاريخ 12/9/2020، وهو نجل الأسير محمد نايفة المحكوم بالسجن المؤبد 14 مرة، ودخل عامه 21 في الأسر قبل أيام.

وكالة وفا