الشرطة تفرج عن 105 غارمين بعد سداد مديوناتهم

أفرج مركزي شرطة "الزيتون" و"الشيخ رضوان" عن 105 غارمين موقوفين داخل نظراتهما على ذمم مالية بعد سداد مديوناتهم من قبل جمعيتي قوافل الخير، والصحابة الخيرية.

وفي التفاصيل، أفرج مركز شرطة الزيتون عن 54 غارمًا موقوفًا داخل نظارته على ذمم مالية، بعد سداد مديونياتهم من قبل جمعية الصحابة الخيرية.

وأوضح مدير مركز شرطة الزيتون المقدم خالد الشعرواي أنه تم الإفراج عن 54 غارمًا بلغت قيمة مديونياتهم 16 ألف دولار بتبرع من جمعية الصحابة الخيرية.

من جانبه، أفرج مركز شرطة الشيخ رضوان عن 51 غارمًا موقوفًا داخل نظارته على ذمم مالية، بعد سداد مديونياتهم البالغ قيمتها 40 ألف و800 شيكل بتبرع من قبل جمعية قوافل الخير.

وترحب المراكز الشرطية بكافة جهود الخير التي تساهم في الإفراج عن الغارمين، ويحقق الأمن والسكينة العامة للمواطنين مع الحفاظ على حقوق الغير.