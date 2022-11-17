قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن الأحاديث الصهيونية عن اتفاق أحزاب اليمين الصهيونية في الاتفاق الائتلافي يشمل "شرعنة البؤر الاستيطانية" وزيادة الاستيطان اليهودي بشكل كبير في الضفة، يعكس عمق العنصرية والفاشية التي ستحكم الحكومة الصهيونية المقبلة.



وأكد قاسم في تصريح صحفي، مساء الخميس، أن الاستيطان الصهيوني في كل الأرض الفلسطينية هو غير شرعي ومخالف لكل القوانين، "فالكيان الصهيوني قام بشكل استعماري احلالي غير شرعي على أرضنا الفلسطينية".



وأضاف أن هذه التوجهات الاستيطانية التوسعية للحكومة المقبلة، والعناوين الإارهابية التي تتكون منها هذه الحكومة، ستزيد من تفجر الأوضاع في كل المنطقة.



وشدد على أن شعبنا الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع ضد الاحتلال الصهيوني وسياسته العنصرية، ولن يوقف كفاحه الوطني أياً كان شكل الحكومة الاحتلالية ومكوناتها الارهابية.