قانون زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2022

قانون زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2022، يترقب الموظفون بدء صرف المرتبات وفق قانون زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور، ويقدم لكم موقع الرسالة نت الإخباري نص قانون زيادة المرتبات بقيمة العلاوة الاستثنائية بعد إقراره من مجلس النواب، وقرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة الحد الأدنى للأجور وفق النص المنشور في الجريدة الرسمية.

ومن المتوقع أن بدأ وزارة المالية في صرف المرتبات بالعلاوة لهذا الشهر اعتبارًا من يوم 24 نوفمبر و27 نوفمبر للعاملين في المصالح والهيئات الحكومية وعدد 66 مصلحة وهيئة، وتستكمل صرف مرتبات نوفمبر أيام 28 و29 و30 للجهات التي لم تصرف.

قانون إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين وتقرير منحة استثنائية للعاطلين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات.

قانون زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور

ونشرت الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (ب) الصادر في 14 نوفمبر 2022، القانون رقم 166 لسنة 2022 الخاص بإقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير منحة استثنائية للعاطلين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

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وأصدر رئيس الجمهورية القانون الذي قرره مجلس النواب كما يلي:

المادة الأولى: يمنح الموظفون المشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وموظفي الدولة غير المشمولين به تعويضا استثنائيا بدل غلاء معيشة قدره 300 جنيه / لكل. الشهر يستفيد من هذا البدل المعين من بين الموظفين أو العمال بعد تاريخ نفاذ هذا القانون، وهذا البدل هو جزء من علاوة الراتب أو الراتب المتغير لكل منهم حسب الأحوال.

المادة الثانية: يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القـانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شـاملة، وذوو المناصـب العامـة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العامل في بالهيئـات العامـة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

المادة الثالثة: تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العـاملين بهـا منحـة استثنائية تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة مقدارها ٣٠٠ جنيه، ولا تـضم هـذه المنحة إلى الأجر الأساسي.

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وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعـلاوات والبـدلات بأنواعهـا والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الـشامل للعامـل أيًا كـان مسماها عن ٣٠٠٠ جنيه شهريًا بعد تطبيق المنحـة الاسـتثنائية المنـصوص عليهـا في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعـادل الفـارق بـين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ ٣٠٠٠ جنيه .

المادة الرابعة: يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحـة استثنائية قيمتها ٣٠٠ جنيه شهريًا.

وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيـق أحكـام الفقـرة الأولى من هذه المادة ، ويشملها القسط السن المنصوص عليه في المـادة (١١١) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لـسنة ٢٠١٩ ، وذلك في ضوء حكم المادة (١١٢) منه .

ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعـد تنفيـذ أحكـام الفقرة الأولى من هذه المادة.

موعد صرف 300 جنيه علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المـستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.

قانون زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور

المادة الخامسة: لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القـانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحـة الاسـتثنائية في المعـاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقًا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

١ - إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق عـلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.

٢ - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، اسـتحق المنحة الاستثنائية في المعاش.

المادة السادسة: يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

المـادة السابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول نوفمبر ٢٠٢٢ يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٠١٧ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩ بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وقرر رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ ؛ وعلى القانون رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٢ بربط الموازنة العامة للدولـة للـسنة الماليـة ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وعلى القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ بتقرير علاوة غلاء معيشة اسـتثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولـة غيـر المخـاطبين بـه وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمـال العـام ومـنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية؛ وعلى القوانين واللوائح الخاصة المنظمة لـشئون العـاملين بالجهـات الإداريـة غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩ بتقرير الحد الأدنـى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتعديلاته؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء،.

المـادة الأولى: اعتبارًا من أول نوفمبر سنة ٢٠٢٢، تعدل قيم الحد الأدنـى لإجمالي الأجـر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لـسنة ٢٠١٩ المعــدل بــالقرارات أرقــام ٢٤٢١ لــسنة ٢٠١٩ ، ١٤٥٥ لــسنة ٢٠٢١ ، ١٣٢٥ لسنة ٢٠٢٢ بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهـزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتى :

الحد الأدني للأجور .. الدرجة الممتازة 9000 جنيه شهريًا.

الحد الأدني للأجور .. الدرجة العالية 6600 جنيه شهريًا.

الحد الأدني للأجور .. درجة مدير عام 5400 جنيه شهريًا.

الحد الأدني للأجور .. الدرجة الأولي 4800 جنيه.

الحد الأدني للأجور .. الدرجة الثانية 4200 جنيه.

الحد الأدني للأجور .. الدرجة الثالثة 3720 جنيه.

الحد الأدني للأجور .. الدرجة الرابعة 3480 جنيه.

الحد الأدني للأجور .. الدرجة الخامسة 3240 جنيه.

الحد الأدني للأجور .. الدرجة السادسة 3000 جنيه.

المادة الثانية: يستبدل نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم ١٦٢٧ لـسنة ٢٠١٩ المشار إليه، النص الآتي : "يستحق الموظف / العامل حافزًا تكميليًا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة ما يأتي:

عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أية مكافـآت أو بـدلات أو مزايـا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعيـة سـواء كانـت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام ال واحد وما تقرر بموجب القـانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازنة الـذى يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسـط ها الشهري بالجنيـه في أول نـوفمبر سنة ٢٠٢٢.

لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حـافز جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتـب الإقامـة في المنـاطق النائيـة، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة ، وقيمة أية مزايـا عينيـة ، وتظـل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها.

تسري الضوابط العامة لاسـتحقاق الحـوافز والمكافـآت والبـدلات التي يتقاضاها الموظف / العامل على الحافز التكميلي المشار إليه.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

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