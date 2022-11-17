إنقاذ 26 فلسطينيا قبالة شواطئ ليبيا واليونان

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه تم انقاذ 26 فلسطينيا كانوا على متن مركبين لمهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية، وآخرين عند سواحل اليونان.



وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إن "الخارجية تتابع عبر سفارتنا إنقاذ المركب الأول قبالة سواحل مدينة صبراتة غرب العاصمة طرابلس، وعلى متنه ستة مهاجرين فلسطينيين موجودين الآن في مركز الهجرة غير الشرعية غرب ليبيا".



وأضاف أنه "تم إنقاذ المركب الثاني قبالة سواحل مدينة مصراته، وتم العثور على 16 مهاجرا فلسطينيا من بينهم أربع سيدات، وجميعهم موقوفون في أحد المراكز قرب مصراته وهم من حملة الوثائق السورية".



وأكد أن السفارة تتابع أحوال جميع المهاجرين في مراكز التوقيف كافة، مع الجهات المختصة، وتطمئن على أحوالهم المعيشية والصحية وظروف التوقيف، وتقدم لهم كل مساعدة ممكنة وفقا للقوانين المرعية في ليبيا.



وفي السياق ذاته، أشار الديك إلى أن سفارة فلسطين لدى اليونان تتابع الأنباء الأولية التي وصلتها بشأن مركبين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل جزيرة كوس اليونانية، وأثناء المتابعة اتضح للسفارة أنه تم إنقاذ 4 مواطنين فلسطينيين كانوا على متن أحد المركبين وهم متواجدون حاليا في مراكز التوقيف وتتابع السفارة أوضاعهم، في حين لم تتضح بعد المعلومات بشأن المركب الثاني وعدد المواطنين الفلسطينيين الذين على متنه.



وناشد الديك جميع أبناء شعبنا وأهلنا في الوطن والشتات بضرورة حث أبنائهم على رفض أساليب الهجرة غير الشرعية، وعدم الزج بأنفسهم في المجهول ومصيدة تجار البحار والاتجار بالبشر.

المصدر: دنيا الوطن