مددت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم، اليوم الخميس، اعتقال الأسير أحمد حسن حمارشة من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وهو والد الشـهـــيد ضـيـــــاء حمـارشــة منفذ عملية "بني براك" في تل أبيب.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال مددت للمرة الـ 14 على التوالي اعتقال الأسير أحمد حمارشة، دون تحديد موعد المحكمة القادمة.

واعتقلت قوات الاحتلال حمارشة بداية يونيو الماضي، وتم هدم طابقين من منزله في بلدة يعبد جنوب جنين.



وفي 29 مارس، نفذ الشهيد ضياء عملية بطولية أدت إلى مقتل 5 إسرائيليين في عملية إطلاق النار في منطقتي "بني براك" وسط تل أبيب.



واستطاع حمارشة بدراجته النارية التي كان يستقلها، الوصول إلى تل أبيب، والتجول في شوارعها، وإطلاق النار من بندقية كلاشنكوف في شارع "جيبوتنسكي" في "بني براك" شرق "تل أبيب" وواصل طريقه إلى عدّة شوارع مجاورة.



وحظيت عملية ضياء حمارشة النوعية باحتفاء واسع في أوساط الفلسطينيين، كما وأيدتها وباركتها الفصائل الفلسطينية.

وباركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العملية البطولية التي نفذت في منطقة ما يسمَّى "تل أبيب"، وأدَّت إلى مقتل وإصابة عدد من المحتلين.



وفي بيان لها في حينه أكدت حماس أنَّ كل العمليات البطولية التي يقوم به أبناء شعبنا الفلسطيني، في كلّ شبر من أرضنا المحتلة، تأتي في سياق الرَّد الطبيعي والمشروع على إرهاب الاحتلال وجرائمه المتصاعدة ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.