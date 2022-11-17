رئاسة التشريعي تنعى شهداء حريق منزل عائلة أبو ريا

نعت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني شهداء شعبنا الذين قضوا نتيجة الحريق الذي اندلع في منزل عائلة أبو ريّا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ويتقدم رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة لشعبنا الفلسطيني وأهلنا في قطاع غزة، ولذوي الشهداء.

ويتابع المجلس التشريعي مع الجهات المختصة ملابسات الحريق، ويعتبر هذا المصاب الجلل هو مصاب الشعب الفلسطيني بأكمله.

نسأل الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.