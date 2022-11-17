4 عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 4عمليات إطلاق نار، واندلاع 9 نقاط مواجهة.

كما سجلت تفجير عبوة ناسفة، وتحطيم 5 مركبات للمستوطنين، و5 عمليات تصدي للمستوطنين.

وفي رام الله اندلعت مواجهات في بيتونيا، وأطلق مقاومون النار بالقرب من مستوطنة بسجوت، كما شهدت نابلس عمليات إطلاق نار في كل من جبل جرزيم والأحياء الشرقية، واندلاع مواجهات، فيما سجلت عقربا إلقاء حجارة وتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم.

وأطلق مقاومون النار تجاه حاجز الجلمة، فيما اندلعت مواجهات في جامعة حضوري في طولكرم، وحطم الفلسطينيون مركبات المستوطنين وتصدوا لهم بالقرب من مستوطنة عمانوئيل في سلفيت.



أما في قلقيلية، فشهدت القاء حجارة وتصدي للمستوطنين، وتحطيم مركباتهم في عزون، وتقوع في بيت لحم، ومستوطنة غوش عتصيون في الخليل، بينما اندلعت مواجهات في مخيم العروب.



أما فيما يتعلق بالعمليات النوعية، فشهدت الضفة اشتباكات متكررة وإطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال اقتحام المناطق الشرقية في محافظة نابلس، وإطلاق النار على النقطة العسكرية في جبل جرزيم.

كما سجلت إلقاء حجارة وتحطيم مركبات مستوطنين قرب مفترق مستوطنة عمانوئيل في سلفيت، وتحطيم عدد من مركبات المستوطنين بعد استهدافها بالحجارة في بلدة عزون بمدينة قلقيلية، وإطلاق نار استهدف مستوطنة بسجوت في رام الله.

كما شهدت إطلاق نار استهدف حاجز الجلمة في جنين، وتحطيم مركبة للمستوطنين بعد استهدافها بالحجارة بالقرب من بلدة تقوع في بيت لحم.