الداخلية: جهود طواقمنا بإخماد حريق جباليا منعت وقوع كارثة أكبر

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني إنها تابعت الحادث الأليم الذي وقع مساء اليوم جراء حريق شبّ في أحد البنايات السكنية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأدى لوفاة 21 مواطناً.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة إياظ البزم خلال مؤتمر صحفي أنه فور تلقي جهاز الدفاع المدني بلاغاً بالحريق توجّهت أطقم الإطفاء والإنقاذ للمكان، وتم تعزيزها بقوات كبيرة من الدفاع المدني والشرطة للتعامل مع الحريق الهائل الذي اندلع في البناية ومنع تمدده لمنازل أخرى.

وأكد أن الأطقم بذلت جهودها في السيطرة على الحريق وعدم تمدده لمنازل أخرى ومنع وقوع كارثة أكبر، حيث أن المنزل يقع في منطقة سكنية مكتظة.

وتبيّن من التحقيقات الأولية- بحسب البزم- أن تخزين كمية كبيرة من مادة البنزين داخل المنزل المحترق ساهم بتصاعد الحريق بشكل هائل ووقوع هذا العدد من الوفيات.

وتقدمت وزارة الداخلية والأمن الوطني بأحر التعازي والمواساة من ذوي الضحايا الكرام وأبناء شعبنا الفلسطيني جميعاً بهذا المصاب الجلل، معلنة أنها شكلت لجنة مختصة للتحقيق في الحادث والوقوف على ملابساته كافة.