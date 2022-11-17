هنية: نقف إلى جانب المكلومين ونتبنى شهداء الحريق

نعى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس شهداء الحادث الأليم الذي وقع اليوم شمال قطاع غزة، ويعبّر عن خالص تعازيه لعوائل شهداء الحريق المفجع من عائلة أبو ريا وعدد من العوائل الأخرى.

وأكد هنية وقوف حركته إلى جانب المكلومين في هذه الفاجعة الإنسانية، ويعلن عن تبني جميع الشهداء الأبرار، مؤكدا أن ما حدث من فواجع الأقدار.

وأشار إلى أن ما جرى يعيد تذكير العالم بالمأساة الإنسانية التي تعيشها غزة التي تقع تحت الحصار والنار، وحرمانها من الإمكانات التي تساعدها على التعامل والسيطرة على هكذا حرائق.

وطالب هنية العالم الحر برفع الصوت عاليا واتخاذ كل ما يلزم في وجه الاحتلال المجرم الذي يحاصر غزة، بل وفي وجه كل من يتواطأ معه في هذا الحصار الآثم.

وأوضح أنه يتابع مع قيادة الحركة بغزة وقيادة العمل الحكومي مجريات الأوضاع المتعلقة بهذا الحادث الأليم أولا بأول، مشيدا بالجهود التي بُذلت من الطواقم المختصة والجهات ذات العلاقة.