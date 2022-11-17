مصر والبرلمان العربي تنعيان ضحايا حريق جباليا

نعت جمهورية مصر العربية، ضحايا حريق مخيم جباليا شمال غزة، وقدمت التعازي لحكومة وشعب دولة فلسطين، ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

وأعربت في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، عن مواساتها للشعب الفلسطيني، مؤكدةً على وقوفها إلى جوار الشعب الفلسطيني خلال هذا الظرف الأليم.

وفي السياق، أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لقيادة وشعب دولة فلسطين في ضحايا الحريق، مؤكداً أن البرلمان العربي يقف مع دولة فلسطين ويؤكد على تضامنه الكامل معها في هذا المصاب الجلل.

المصدر: القدس