قيادات بالداخل المحتل تنعي ضحايا حريق جباليا

نعت قيادات من الداخل الفلسطيني المحتل ضحايا الحريق المفجع الذي أودى بحياة 21 مواطنا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وكتب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة الشيخ كمال خطيب: "أهلنا في غزة، بين الحصار والنار، يا نار كوني بردًا وسلامًا على غزة وأهلها، اللهم من احترقوا من أهلنا في غزة الليلة بنار الدنيا فأجرهم من نار يوم القيامة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين".

وقال رئيس حزب التجمع الديمقراطي سامي أبو شحادة: "غزة التي لا زالت تعاني الأمرين نتيجة الحصار غير الإنساني وانقطاع الكهرباء المستمر وتردي البنية التحتية توجعنا جميعًا في هذه الليلة الحزينة على إثر الفاجعة الكبيرة التي حصلت فيها، تعازينا الحارة لأهلنا في غزة".

ونعى رئيس الحركة العربية للتغيير أحمد طيبي ضحايا الحريق وكتب على صفحته عبر منصة فيسبوك، "والحريقُ شهيد.. بعد عودته غانمًا من مصر حاملًا شهادة الدكتوراه وخلال حفل عائلي، حريق يودي بحياة المهندس ماهر أبو ريا و 21 من أفراد العائلة من النساء والأطفال، في مخيم جباليا في غزة، تعازينا لأهلنا وشعبنا في غزة والوطن".

واستشهد 21 شخصًا مساء الخميس في حريق اندلع ببناية سكنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت طواقم الإنقاذ والدفاع المدني في غزة إنها تعاملت مع الحادثة وعملت على إخماد الحريق.

وأفادت وزارة الداخلية في غزة: أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق هو وجود مادة البنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل.

المصدر: الجرمق