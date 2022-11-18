حصاد الأسبوع: شهيدان ومقتل 3 مستوطنين في 189 عملاً مقاوماً بالضفة

تواصلت الأسبوع الماضي أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، قتل خلالها 3 مستوطنين، وأصيب عدد من الجنود والمستوطنين فيما استشهد مواطنان.

وفي الفترة الممتدة من 11-11-2022 حتى 17-11-2022 وثق مركز المعلومات الفلسطيني –معطى- استشهاد مواطنين أحدهما فتاة، وقتل 3 مستوطنين في عملية فدائية قرب سلفيت.

وأحصى معطى 189 عملاً مقاوماً بينها عملية طعن، و13 إطلاق نار، و8 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.

كما رصدت 57 عملية إلقاء حجارة، و34 صد لاعتداءات المستوطنين، و64 نقطة مواجهة، و9 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

والشهداء الذين ارتقوا خلال الأسبوع الماضي هم الطفلة فلة مسالمة من الخليل واستشهدت برصاص الاحتلال في بيتونيا، والشهيد محمد الصوف ببلدة حارس قضاء سلفيت.

ونفذ الشهيد الصوف عملية طعن ودهس في مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي يوم الثلاثاء الماضي، أدت لمقتل 3 مستوطنين وإصابة 3 بجراح خطرة.