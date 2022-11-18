الاحتلال يقتحم جامعة خضوري بطولكرم ويصادر تسجيلات كاميرات المراقبة

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، حرم جامعة فلسطين التقنية خضوري بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت الجامعة، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة.

وتأتي عملية اقتحام حرم الجامعة بعد ساعات من عملية إطلاق نار فجر اليوم على حاجز خضوري العسكري عند مدخل مدينة طولكرم.

وانتشرت قوات الاحتلال في المنطقة في محاولة للوصول لمنفذي عملية إطلاق النار الذين انسحبوا من المنطقة بسلام.

واندلعت مساء أمس الخميس مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط الجامعة غرب مدينة طولكرم، وأصيب على إثرها عشرات المواطنين بحالات اختناق.

وتتعرض جامعة خضوري لانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال التي تقتحم حرمها باستمرار في محاولة لمنع الفعاليات الوطنية التي تقوم بها الكتل الطلابية.

وسجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 4عمليات إطلاق نار، واندلاع 9 نقاط مواجهة.



كما سجلت تفجير عبوة ناسفة، وتحطيم 5 مركبات للمستوطنين، و5 عمليات تصدي للمستوطنين.



وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وسجل المركز 1999عملا مقاوماً خلال شهر أكتوبر الماضي، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.