شقق الإسكان الاجتماعي 2022 رابط الاستعلام عن نتيجة الحجز ، منذ إغلاق باب التقديم في 6 نوفمبر ، يبحث المتقدمون عن رابط للاستعلام عن نتيجة حجز شقق إسكان اجتماعي لمعرفة مصير الطلب الذي قدموه لتخصيص سكن بجميع وسائل الراحة، جاهزًا للانتهاء بالنسبة لهم ، كما جزء من المبادرة الرئاسية ، إسكان لكل مصر 3 ، والتي تهدف إلى حصول كل فرد على سكن لهم.

شقق الإسكان الاجتماعي 2022

يمكن للمتقدمين للوحدات السكنية التعرف على طلبات التخصيص في المشروع رقم 16 عبر (هذا الرابط) والتي قدمتها وزارة الإسكان الاجتماعي خلال الفترة من 25 سبتمبر واستمرت حتى 6 نوفمبر في أكثر من 20 بلدة جديدة في المنطقة. المحافظات. للجمهورية بأسعار تتناسب مع جميع المواطنين.

رابط الاستعلام عن نتيجة حجز شقق الإسكان الاجتماعي

أطلق البنك المركزي مبادرة التمويل الإسكاني للفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل بأطول فترة سداد تصل إلى 30 عامًا في ظل الشروط المحددة لجميع الفئات المستهدفة بهدف توفير مستوى معيشي أفضل للمواطنين في جميع المحافظات للجمهورية.

خطوات معرفة نتيجة حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2022

خصصت وزارة الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية موقعًا إلكترونيًا يمكن للمواطنين من خلاله التعرف على طلباتهم للتخصيص في مشاريع الإسكان الاجتماعي التي تدعمها الدولة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط ​​، عبر هذا الرابط (من هنا) باتباع الخطوات التالية: -

الدخول عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي للمواطنين (من هنا).

اختيار أيقونة معرفة نتائج طلبات التخصيص.

تحديد رقم المشروع والمدينة المتقدم له المواطن.

كتابة بيانات المستعلم كاملة في الخانات المخصصة لذلك.

تدوين الرقم القومي للمتقدم بالتفصيل.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور نتيجة التخصيص (قبول، رفض).

موعد استلام الوحدات السكنية في المشروع 16

يستخدم رابط الاستعلام عن نتيجة حجز شقق الاسكان الاجتماعي حيث يتم تسليم المواطنين المقول طلبات التخصيص الوحدات السكنية لهم الشقق على الفور في كافة المدن الجديدة فيما عدا الوحدات التي تم طرحها في محافظة الجيزة يتم تسليمها عقب 18 شهرا فقط وفقا لكراسة الشروط الخاصة بالمشروع.



