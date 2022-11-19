ما هي خطوات التقديم للإسكان الاجتماعي 2022 ، يقوم المتقدم بشراء كتيب الشروط المتوفر في مكاتب بريد جمهورية مصر العربية ، بعد الإعلان عن عرض الوحدات السكنية عبر وسائل الإعلام المختلفة.

التقديم للإسكان الاجتماعي 2022

حيث يدفع مقدم الطلب المبلغ المطلوب في مكتب البريد ويستلم الإيصال.

يقوم المتقدم بالدخول للبوابة الإلكترونية للصندوق من خلال هنا، وتكون خطوات التقديم كالآتي:

في حالة عدم وجود حساب موجود ، يقوم مقدم الطلب - الذي يدفع استلام جدية الحجز والتكاليف الإدارية - بإنشاء حسابه الخاص بالضغط على تسجيل في أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار ، ويكمل استمارة التسجيل . التسجيل ببياناته الأساسية.

خطوات التقديم طبقاً لإعلان سكن كل المصريين

بعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع، حيث تتضمن الرسالة رقم كودي يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به متضمنه بياناته الشخصية والعمل والسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة - إن وجٍدت - بالإضافة إلى تحديد رغبته في المشروع بالمركز/المدينة التـي يرغب في التقدم عليها ضمن المحافظات المطروحة بكراسة الشروط طبقاً للرغبة المُحررة باستمارة الحجز، وذلك بعد سداد المبالغ المطلوبة.

يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق الإشارة إليها (بصيغة PDF بحد اقصى 2MB) في ملف واحد.

التقديم للإسكان الاجتماعي

بعد الانتهاء من رفع كافة المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة: "تم إرسال طلبكم بنجاح".

تنويه: يجب التأكد من صحة رقم الهاتف المُسجل بالموقع الإلكتروني حيث سيتم إرسال عدد من الرسائل النصية خلال مراحل العمل المُختلفة على الطلب المقدم، وفي حالة تغييـر رقم الهاتف يتم افادة الصندوق برقم الهاتف الجديد عبر الاتصال علـى الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق علـى أرقام: ( 5999 أو 5777 أو 1188 ) من أي تليفون محمول، ورقم (090071117) من أي خط أرضي .

في حالة التمويل الخارجي

وفى هذا النوع يأتي العميل بوحدة خارجية وتكون خطوات التقديم كالآتي:

يتوجه العميل إلى أي جهة من جهات التمويل التي تعمل في مجال التمويل العقاري مع إحضار المستندات الآتية:

1. صورة من مستند ملكية الوحدة باسم البائع.

2. صورة من رخصة المباني للوحدة.

3. شهادة تصرفات عقارية (نموذج 19 عقاري) من الشهر العقاري.