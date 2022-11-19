"الإعلامي الحكومي": النيابة ستلاحق ناشري الشائعات حول حريق جباليا

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إنه تم التوافق مع النيابة العامة على اتخاذ المقتضى القانوني، ومتابعة وملاحقة كل مصادر نشر الروايات المفبركة والشائعات حول حادثة حريق عائلة "أبو ريا" في جباليا شمال مدينة غزة.

وذكر معروف في تصريحات صحفية لـ"الرأي" أنهم رصدوا خلال الساعات الأخيرة الكثير من الحسابات والصفحات التي نشرت روايات مفبركة ومقاطع فيديو لا صحة لها حول الحادث.

وأكد أنهم سيضعون ناشري هذه الروايات أمام طاولة النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم وفق الأصول القانونية.

وقال معروف إن المكتب الإعلامي الحكومي استقبل منذ الأمس عشرات الرسائل من المواطنين لروابط صفحات وأشخاص تنشر معلومات مغلوطة وروايات مفبركة حول الحادث.

وطالب بانتظار نتائج التحقيق وعدم نشر أو تداول معلومات غير التي تصدر عن الجهات الرسمية خاصة أن لجان التحقيق لم تنته من عملها بعد.

وأكد أن لجان التحقيق تضع كل المعطيات والمؤشرات التي تتوافر لديها حول الحادث من شهود عيان ومعاينة لمكان الحدث، حتى تصل إلى مرحلة تستطيع أن تخرج للمواطن الفلسطيني وتضعه في كل تفاصل الحدث.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي طالب في وقت سابق بعدم نشر أي معلومات غير رسمية حول الحريق، وانتظار انتهاء لجنة التحقيق من عملها، وذلك نظرا للتجاوزات القانونية والمهنية والأخلاقية التي تم رصدها بكثافة خلال الساعات الماضية، بنشر إشاعات وحبك روايات حول الحادث لا أساس لها وتداول مقاطع فيديو لم تثبت صحتها.

وأدى حريق نشب في منزل عائلة أبو ريا في منظقة تل الزعتر شمال قطاع غزة أول أمس إلى وفاة 22 شخصاً كانوا بداخل المنزل، وهم الدكتور فرج عبد العاطي أبوريا وزوجته وأبناؤه وأحفاده.