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حلم فلسطيني.. نشطاء يواصلون دعم رفع علم فلسطين في مونديال قطر

الرسالة نت

تتواصل حملة إلكترونية تحت اسم “حلم فلسطيني” بهدف تعريف العالم بالقضية الفلسطينية خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

ودعت الحملة الجماهير العربية الحاضرة للمباريات والفعاليات المصاحبة إلى رفع علم فلسطين، والهتاف لفلسطين في المدرجات والساحات وعند تجمع جماهير المنتخبات.

ولاقت الحملة رواجًا واسعًا بمواقع التواصل في الدول العربية، ودعا الناشطون إلى المشاركة في الحملة والتفاعل مع وسمي “حلم فلسطيني” و”ليش لا”.

و#حلم_فلسطيني حملة يقوم عليها أهالي قطر للتعريف بالقضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال، والاستفادة من الحدث العالمي الكبير "كأس العالم" وحضور ملايين الناس من دول مختلفة عبر عدد من الأنشطة الإعلامية والميدانية خلال فترة التصفيات.

وتتضمن الحملة، نشاطات ميدانية "خيم تعريفية، توزيع أعلام ومطبوعات، جولات تعريفية، ونشاطات إعلامية "حملة رفع العلم، علم فلسطين مع علم دول، أناشيد للدول العربية، هتافات، وغيرها من الفعاليات ذات العلاقة.

وكان رئيس منسقية قطر في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج د. أنس الحاج، أكد أن حملة حلم فلسطيني هي أكبر حملة داعمة لمونديال قطر ٢٠٢٢، والذي يبدأ بعد أيام.

وقال الحاج في تصريح صحفي حول حملة "حلم فلسطيني" لإظهار معاناة غزة في مونديال قطر ٢٠٢٢:"إن الحملة تتضمن جوانب عدة منها إنتاج فيديوهات داعمة للفرق العربية المشاركة في المونديال، وأيضاً عن حلم فلسطيني بالمشاركة في المونديال".

وأكد مغردون على مواقع التواصل أن “حلم فلسطيني” يمكن أن تتحول إلى واحدة من أكبر حملات دعم فلسطين، وتوضيح حقيقة ما يحدث للعالم.


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https://alresalah.ps/p/272016

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