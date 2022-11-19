حلم فلسطيني.. نشطاء يواصلون دعم رفع علم فلسطين في مونديال قطر

تتواصل حملة إلكترونية تحت اسم “حلم فلسطيني” بهدف تعريف العالم بالقضية الفلسطينية خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

ودعت الحملة الجماهير العربية الحاضرة للمباريات والفعاليات المصاحبة إلى رفع علم فلسطين، والهتاف لفلسطين في المدرجات والساحات وعند تجمع جماهير المنتخبات.

ولاقت الحملة رواجًا واسعًا بمواقع التواصل في الدول العربية، ودعا الناشطون إلى المشاركة في الحملة والتفاعل مع وسمي “حلم فلسطيني” و”ليش لا”.

و#حلم_فلسطيني حملة يقوم عليها أهالي قطر للتعريف بالقضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال، والاستفادة من الحدث العالمي الكبير "كأس العالم" وحضور ملايين الناس من دول مختلفة عبر عدد من الأنشطة الإعلامية والميدانية خلال فترة التصفيات.

وتتضمن الحملة، نشاطات ميدانية "خيم تعريفية، توزيع أعلام ومطبوعات، جولات تعريفية، ونشاطات إعلامية "حملة رفع العلم، علم فلسطين مع علم دول، أناشيد للدول العربية، هتافات، وغيرها من الفعاليات ذات العلاقة.

وكان رئيس منسقية قطر في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج د. أنس الحاج، أكد أن حملة حلم فلسطيني هي أكبر حملة داعمة لمونديال قطر ٢٠٢٢، والذي يبدأ بعد أيام.

حيا الله رجال فلسطين.. حيا الله مسعاكم.. بوركتم #حلم_فلسطيني https://t.co/EAOpm5uyhc — Palestinian Dream | حُلم فلسطيني (@Paldream48) November 16, 2022

وقال الحاج في تصريح صحفي حول حملة "حلم فلسطيني" لإظهار معاناة غزة في مونديال قطر ٢٠٢٢:"إن الحملة تتضمن جوانب عدة منها إنتاج فيديوهات داعمة للفرق العربية المشاركة في المونديال، وأيضاً عن حلم فلسطيني بالمشاركة في المونديال".

وأكد مغردون على مواقع التواصل أن “حلم فلسطيني” يمكن أن تتحول إلى واحدة من أكبر حملات دعم فلسطين، وتوضيح حقيقة ما يحدث للعالم.

عاهد، زكريا، إسماعيل، محمد



أربعة أطفال من عائلة بكر في غزة، قتلهم الاحتـ ــلال الإسرائيـ ــلي، أثناء لعبهم كرة القدم على شاطئ بحر غـ ـزة بعد الإعلان عن وقف إطلاق النـ ــار بتاريخ 16 يوليو 2014



أعيدوا إحياء ذكراهم وكأنهم معنا يتابعون حدث مونديال قطر 2022.#ليش_لا؟!#حلم_فلسطيني pic.twitter.com/9YN1uTngVh — Palestinian Dream | حُلم فلسطيني (@Paldream48) November 19, 2022

من أعمال الحملة 🎶

كأس العـ🏆ـالم في #قطر ⚽️

من فلسطين تحية خالصة للمنتخب القطري العنابي وللجماهير القطرية 🇵🇸🇶🇦

كل فلسطيني يتمنّى النّجاح لأشقّائه القطريين في #مونديال_قطر_2022

وبهذه المناسبة، نهدي لكم هذه الأغنية ✒️🎙️#أنا_عربي_أدعم_قطر#حلم_فلسطيني#ليش_لا pic.twitter.com/AIkcllAIxh — Palestinian Dream | حُلم فلسطيني (@Paldream48) November 18, 2022

أحلام يبددها الاحتلال ".. مشهد تمثيلي يحاكي معاناة الفلسطينيين و منعهم من حرية السفر لحضور #كأس_العالم_قطر_2022 #حلم_فلسطيني pic.twitter.com/nbW5q9zA3v — شيماء بنت تميم 🇶🇦 (@Shaima_Tamim) November 13, 2022

أغنية فلسطينية لدعم #قطر و المنتخب القطري في #كأس_العالم_قطر_2022 من إنتاج الحملة القائمة على دعم فلسطين في كأس العالم.#حلم_فلسطيني pic.twitter.com/TLF718QOkw — الخدّاش (@khaddash21) November 19, 2022



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